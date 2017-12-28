Фото с украинским офицером на Донбассе попал в топ The Guardian

Фото украинского репортера Сергея Ваганова, сделанное на Донбассе, попало в топ лучших снимков 2017 года британского издания The Guardian

По словам фотографа, он сделал его 16 октября на позициях украинской армии.

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Ваганов до войны жил в Донецке. "Однажды пророссийские сепаратисты задержали меня и сказали, что я буду работать на их медиа-канал. Они сказали, что если я откажусь, я буду вынужден рыть траншеи. Я бежал в Мариуполь и с тех пор там живу. Почти каждую неделю я еду на фронт. Раньше я работал в местной газете в Донецке и никогда не планировал стать военным фотографом", - рассказал Ваганов английскому изданию.

А с лучшими снимками уходящего года (в том числе и работой Ваганова) по версии The Guardian можно ознакомиться здесь.

Напомним, опубликованы лучшие тревел-снимки года.