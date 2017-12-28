Налоговой милицией ГФС совместно с Государственной службой Великобритании по таможенным и налоговым сборам (UK HMRC) ликвидирована схема незаконного перемещения табачных изделий из стран Ближнего Востока транзитом по территории Украины и стран Европы в Великобританию, а также их незаконного сбыта на территории нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

В рамках сотрудничества от британских правоохранительных органов была получена информация о том, что в один из портов Одесской области должен был поступить контейнер с партией нелегальных сигарет с признаками подделок.

В дальнейшем товар планировали доставить через территории Украины и стран Европы в адрес британской фирмы, которая прекратила свою деятельность еще в середине года.

В итоге о бнаружено и изъято 1795 коробов (897 500 пачек) сигарет без марок акцизного налога, с надписями на пачках ForDutyFreeSaleOnly. Их ориентировочная стоимость 15 млн гривен.

По информации британских партнеров, в случае поступления указанной партии сигарет на "черный" рынок Великобритании, фактическое непоступления акцизного налога составили бы 4,8 млн фунтов стерлингов или в пересчете почти 170 млн гривен.