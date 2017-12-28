Сыну Шуфрича огласили приговор

По делу о ДТП он получил три года условно с отсрочкой

Нестора Шуфрича-младшего суд признал виновным по делу о ДТП, в котором Алексей Мельниченко получил тяжелые телесные повреждения и приговорил к лишению свободы на три года с отсрочкой от отбывания наказания на один год

Стороны заключили мировое соглашение, сообщил адвокат пострадавшего Вячеслав Лысенко.

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Шуфрич выплатил Мельниченко миллион гривен компенсации и оплатил лечение (вместе с операцией на головном мозге).

Адвокат пострадавшего парня высказал его волю в суде: "наказание должно быть минимальным в пределах санкций ст. 75 Уголовного коекса Украины".

Напомним, 26 августа в центре Киева сын народного депутата Нестора Шуфрича на пешеходном переходе сбил пешехода. Пострадавшего госпитализировали.