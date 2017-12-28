Столичная полиция подтвердила похищение российского криптовалютчика

Полиция Киева подтвердила информацию о похищении мужчины в Оболонском районе столицы.
Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.
По ее словам, во вторник, 26 декабря, неизвестные в балаклавах похитили мужчину, его личность пока не разглашают. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщает AIN.UA, речь идет о 40-летнем россиянине, аналитике биржи криптовалют EXMO LLP Павле Лернере. По данным издания, его силой затащили в автомобиль у офисного центра на улице Степана Бандеры.
Напомним, Bitcoin Diamond задействовали в мошеннической схеме.