ЦИК хочет поэкспериментировать с промежуточными выборами

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Предложения к соответствующему законопроекту были одобрены на заседании комиссии сегодня, 28 декабря.

“Экспериментом предусмотрено, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде будут передаваться со всех избирательных участков сразу и непосредственно в Центральную избирательную комиссию. Таким образом, украинское общество и международное сообщество будут иметь возможность узнать о результатах подсчета голосов избирателей уже на утро дня следующего за днем голосования", - говорится в сообщении.

В ЦИК рассказали, что целью такого эксперимента также является практическое испытание в процессе установления результатов промежуточных выборов в парламент возможности автоматизированного формирования протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на участках, протоколов окружных избирательных комиссий о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках, об итогах голосования в одномандатном избирательном округе.

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Кроме того, по данным Центризбиркома, предлагаемая система позволит установить итоги голосования в одномандатном избирательном округе на основании созданных в электронной форме протоколов о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и о повторном подсчете голосов избирателей на избирательном участке.

В то же время в ЦИК подчеркнули, что электронные протоколы УИК о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и протоколы ОИК о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках будут использоваться исключительно для анализа результатов эксперимента, имеют информационное значение и не вызовут юридических последствий.