Януковича продолжат судить 10 января

И еще 11-го

Оболонский райсуд Киева перенес заседание по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича на 10 января 2018 года на 10:00. Об этом в зале суда заявил судья Владислав Девятко, передает "РБК-Украина".

"Объявляю перерыв до 10 января 10:00. Также состоится заседание 11 января в 10:00", - сказал судья.

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Отметим, что в ходе заседания были допрошены: Андрей Сенченко, который возглавлял крымское отделение БЮТа, Анатолий Бургомистренко - заместитель начальника штаба ВМС, Дмитрий Глухов - капитан I ранга, командир 1-й бригады надводных кораблей, военный ВМС ВСУ Олег Гринько и Алексей Доскато - командир бригады надводных кораблей.

Напомним, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.