Дорогу Одесса - Рени закончат в следующем году

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования государственного значения Одесса-Рени (М-15) завершится в 2018 году.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с жителями с.Маяки Беляевского района Одесской области.
"Уверен, что в следующем году мы закончим строительство и ремонт последних 90 км дороги и получим путь на Румынию и большой транспортный коридор, который даст второе дыхание населенным пунктам, городам, селам, которые расположены вдоль дороги. Будут развиваться бизнес и туризм, экономика, производство", - цитирует Интерфакс - Украина Порошенко.
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Он отметил, что добиться этого результата удалось за счет реализации т.н. "дорожного эксперимента", по которому 50% средств от перевыполнения плана по поступлениям региональных таможен идет на ремонт дорог в соответствующем регионе.
Напомним, Порошенко готов покупать российский газ, но только дешевый и честный.