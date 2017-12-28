Освобожденных из плена проверят на предмет вербовки российскими спецслужбами

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о планируемой проверке на предмет связи с российскими спецслужбами в отношении гражданских и военных, которые находились в плену российских боевиков Донбасса.

"Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем", - сказал глава СБУ в интервью Интерфакс-Украина, которое цитирует Newsone.ua.

Вместе с тем он подчеркнул: "Есть случаи, к примеру, когда наш боец, будучи раненым, без сознания попал в плен, тут не возникает никаких вопросов".

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Он пояснил, что опрос проводится, когда обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены.

"Кроме того, мы прекрасно понимаем, что по отношению к нашим военнослужащим, да и ко всем гражданам Украины, которые находятся или находились в плену, осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка", - сказал Грицак.

Напомним, Кремль не считает украинцев в российских тюрьмах пленными.