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Главная » Страна » Рождественское перемирие: шесть обстрелов, один боец ранен
Рождественское перемирие: шесть обстрелов, один боец ранен
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация на Донбассе

Рождественское перемирие: шесть обстрелов, один боец ранен

Наши военные сбили беспилотник боевиков

29.12.17 38
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На протяжении прошедших суток боевики осуществили шесть прицельных обстрелов позиций ВСУ. Все нарушения рождественского перемирия состоялись на донецком направлении. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Один наш боец получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Приазовье боевики вели огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения по защитниках Павлополя и Талаковки. В пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие из стрелкового оружия. Также на подступах к поселку активизировался вражеский снайпер. Из гранатометов и легкого пехотного вооружения агрессор вел огонь по оборонным укреплениям вокруг Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи шахты Бутовка.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Также боевики активизировали воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Пролет беспилотника противника было зафиксировано в районе Светлодарской дуги, а неподалеку Курдюмовки около 22.00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа "Орлан-10". Сейчас продолжаются поиски обломков беспилотника.

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