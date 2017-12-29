Украина полностью восстановила электроснабжение в недавно освобожденных украинскими военными населенных пунктах Травневом и Гладосово. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"28 декабря, во взаимодействии с органами местного самоуправления, слаженной координации группы Гражданско-военного сотрудничества ВС Украины, работники ДТЭК Донецкоблэнерго и ГСЧС Украины окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Травневое и Гладосово к электроснабжению", - говорится в сообщении.
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Во время проведения ремонтно-восстановительных работ, присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.