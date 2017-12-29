Грицак: Боевики держат в заложниках 108 украинцев

Освобожденные из плена боевиков заложники могут предоставить данные о других незаконно удерживаемых на оккупированных территориях украинцах. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что в настоящее время 103 украинца находятся в плену, и в целом у СБУ есть понимание относительно местонахождения в ОРДЛО 108 незаконно удерживаемых украинцев.

"Сейчас мы обязательно поработаем с теми ребятами, которые вернулись домой, проведем детальный опрос: где, с кем, в каких местах они, возможно, имели контакты с теми людьми, которые сейчас в плену или числятся пропавшими без вести, а таковых, по нашим данным, 402 человека. Возможно, судьбу некоторых из них нам и удастся выяснить", - отметил Грицак.

Глава СБУ надеется, что следующий этап обмена произойдет в кратчайшие сроки.

Напомним, 8 декабря вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что боевики удерживают в заложниках на временно оккупированных территориях Донбасса 168 человек.

27 декабря в районе Майорска Донецкой области состоялось освобождение 73 украинских заложников . Украинская сторона передала на подконтрольную боевикам территорию 233 человека путем помилования и освобождения их из-под стражи.