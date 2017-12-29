"Офшорный список" Украины пополнился новыми странами

Кабинет министров Украины утвердил новый перечень государств (территорий), операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Критерии, по которым происходил отбор:

государства (территории), в которых ставка налога на прибыль предприятий на 5% и более ниже, чем в Украине, то есть ниже 13%;

государства, с которыми Украина не заключила международные договоры с положениями об обмене информацией;

государства, компетентные органы которых не обеспечивают своевременный и полный обмен налоговой и финансовой информации на запросы Государственной фискальной службы Украины.

При рассмотрении критерия по ставке налога на прибыль предприятий, которая на 5% и более ниже, чем в Украине, была учтена не только основная ставка, но и льготные ставки для отдельных отраслей, территорий, видов деятельности.

Операции с контрагентом, зарегистрированным в государстве (на территории), включенной в указанный перечень, признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования с 1 января отчетного года, следующего за календарным годом, в котором государства (территории) были включены в этот перечень, по ним подается отчет в контролирующие органы.

Всего в перечень вошли 85 государств (территорий).

По сравнению с предыдущим перечнем, в новый добавлены такие страны как Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия, Венгрия.

Напомним, Евросоюз опубликовал "черный список" стран-офшоров.