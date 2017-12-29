За сговор в сфере ремонта дорог оштрафованы три украинские компании

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

"С целью эффективного расходования средств, закупка работ по ремонту дорог происходит на конкурсной основе. Но некоторые субъекты устраняют между собой конкуренцию и получают государственные контракты непрозрачно", - отметил он.

Так, Одесское областное территориальное отделение АМКУ раскрыло сговор при осуществлении закупок для ремонта дорог в городах Одесса, Черновцы, Николаев, Килия, а также текущего ремонта автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-03 "Житомир - Черновцы" и автодороги государственного значения Р-46 "Харьков - Охтырка".

Временной административной коллегией АМКУ были привлечены к ответственности: ООО "СК Дорлидер", ООО "СК Дорсервис", ООО "Пивденьдортех". Общая сумма штрафов составила более 37 млн гривен.

Напомним, Антимонопольный комитет оштрафовал Киевстар на 21,3 млн грн.