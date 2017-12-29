Украинские пограничники развернут в Азовском и Черном морях "Дозоры"

Слова главы ГПСУ Петра Цигикала процитировали в пресс-службе МВД.

"У нас появятся подразделения "Дозор-М", формирование которых мы обсуждаем с нашими американскими партнерами. Будем их разворачивать в Азовском и Черном морях. Точки дислокации будут определены", - сообщил Цигикал.

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По его словам, будут работать еще около семи подразделений. "При этом две единицы у нас сейчас действуют в Одессе и Мариуполе. Они, можно так сказать, обеспечены по последнему слову техники. Буквально на днях от наших американских партнеров туда поступило специальное водолазное оборудование", - отметил Цигикал.

Одной из задач для будущих подразделений станет подготовка к противодействию возможному вторжению.

"Тогда им придется проводить специальные, в том числе диверсионные операции. Наши международные партнеры уже проводят обучение специалистов по этому направлению в Оршанце", - отметил Цигикал.

Напомним, Шойгу назвал милитаризацию границы с Украиной приоритетом для армии РФ.