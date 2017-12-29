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На киевской Борщаговке нашли минометную мину

На киевской Борщаговке нашли минометную мину

Улица частично перекрыта, работают взрывотехники

29.12.17 461
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На Борщаговке в Киеве прохожие заметили минометную мину в талом снегу, после чего на место событий вызвали взрывотехников

Инцидент произошел на съезде с Кольцевой дороги в районе Петропавловской Борщаговки, сообщает Киев Оперативный.

Сейчас улица частично перекрыта, работают взрывотехники.

Напомним, Украина стала мировым лидером по количеству погибших от взрывов мин.

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