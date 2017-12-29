За 1,5 млн грн заместитель мэра Запорожья избежал СИЗО

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отметим, Пустоваров подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины).

"Суд отказал в мере пресечения в виде содержания под стражей и установил залог в сумме 1,5 млн грн. Если в течение 5 дней деньги не будут внесены, подозреваемый будет взят под стражу", - сообщили агентству в прокуратуре Харьковской области.

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При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о применении к Пустоварову меры пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь, как сообщает запорожское издание 061.ua, на днях Пустоваров попал в больницу. По словам медиков, у него проблемы со спиной. Чиновника привезли в суд на больничной каталке.

Напомним, Пустоваров стал четвертым подозреваемым по делу о фиктивных тендерах, в рамках которого ранее было объявлено о подозрении заместителю председателя Запорожского облсовета, руководителю фракции "Самопомич" в облсовете Владиславу Марченко и его брату.

Ранее прокуратура провела в Запорожье обыски в служебных кабинетах и по месту жительства ряда местных высокопоставленных чиновников, среди которых и Анатолий Пустоваров.