Окружной админсуд столицы признал неправомочным решение Киевсовета о запрете торговли алкоголем в МАФах

Окружной админсуд Киева поддержал позицию предпринимателей, выступающих против запрета Киевсовета на торговлю алкоголем и пивом во временных сооружениях.
Суд пришел к выводу, что Киевсовет неправомерно принял решение о запрете такого рода деятельности для МАФов.
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Об этом сообщил глава набсовета Ассоциации предприятий и предпринимателей Киева и Киевской области Александр Мельник в Фейсбук.
"Данное решение КГС (Киевсовета – ред.) показывает всю несостоятельность депутатского корпуса и юридической службы Киевского городского совета", - пишет Александр Мельник.