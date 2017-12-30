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Главная » Страна » Украинским военным все-таки повысят денежные выплаты

Украинским военным все-таки повысят денежные выплаты

Украинским военным все-таки повысят денежные выплаты
Андрей Рева / Фото: УНИАН

По словам Ревы, в первом квартале 2018 года в Раду планируют внести новый пенсионный закон для военнослужащих 

30.12.17 4440
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С 1 января будет повышено денежное содержание для действующих военнослужащих.

Однако новая структура денежного содержания будет введена позже - после принятия нового закона о пенсионном обеспечении военнослужащих.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева. 

"Повышение денежного довольствия действующим военнослужащим произойдет с 1 января 2018-го года в объемах, предусмотренных постановлением 704 и новыми тарифными разрядами. Деньги на повышение денежных выплат военнослужащим в бюджете силовых структур заложены, за это проголосовал парламент, и это уже никто не изменит", - заявил Рева.

Министр отметил, что структура денежного содержания, предусмотренная постановлением №704, будет введена после принятия нового закона о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников силовых органов, как это "предусмотрено законом о пенсионной реформе, принятом Верховной Радой 3 октября".

"Дело в том, что после вступления в действие постановления №704, перерасчету должны были подвергнуться пенсии всех военнослужащих по нормам старого Закона. Реализация нормы старого Закона о перерасчете пенсий по расчетам Пенсионного фонда потребует дополнительно 35 миллиардов гривен в год. Таких денег у государства сейчас нет", - объяснил Рева.

По его словам, в первом квартале 2018 года в Верховную Раду планируют внести новый пенсионный закон для военнослужащих и сотрудников силовых структур и принять его.

"Этот закон должен установить новый порядок назначения и перерасчета пенсий. После принятия нового закона пенсии и социальные выплаты для военных пенсионеров будут увеличиваться в течение 2018 года, начиная с 1 января (задним числом). Новый пенсионный закон позволит в первой половине года ввести в действие нормы 704-го постановления для действующих военнослужащих, который изменит структуру их денежного довольствия", - заявил министр.

Напомним, ранее появилась информация, что украинским военным не будут повышать денежное довольствие.

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