Новогоднее перемирие: один боец погиб, двое – ранены

Боевики шесть раз открывали огонь по позициям наших военных

За минувшие сутки боевики совершили 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать ответный огонь из гранатометов и пулеметов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В результате вражеских обстрелов один боец погиб, ранены двое военнослужащих.

На луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорным пунктам около Луганского.

На донецком направлении противник неоднократно из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение захватчики применили по защитникам Каменки и Верхнеторецкого.