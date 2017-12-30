САП не разрешила Розенблату отпраздновать Новый год в Германии

Максиму Полякову разрешили на время праздников выехать за границу

Специализированная антикоррупционная прокуратура отказала депутату Верховной Рады Бориславу Розенблату в выезде на новогодние праздники в Германию. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в САП.

Розенблат обратился накануне для получения разрешения, однако получил отказ.

При этом его коллега, депутат Рады Максим Поляков (Народный фронт) сможет провести новогодние праздники за границей, поскольку САП разрешила ему выехать за пределы Украины.

Напомним, народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков являются фигурантами так называемого "янтарного дела". Они подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.