СБУ обнаружила в последних кибератаках "российский след"

Последние хакерские атаки на информационные системы страны и объекты критической инфраструктуры имеют российское происхождение. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Осенью сотрудники СБУ предупредили и блокировали масштабную кибератаку на украинские ресурсы с использованием отечественных почтовых сервисов.

"Клиентская часть хакерского программного обеспечения DarkTrack после установки на компьютеры соединялась с серверным оборудованием (контрольно-командными серверами), имеющих российские IP-адреса. Фактически подконтрольные Кремлю российские хакеры могли получить возможность скрыто и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы и снимать с них информацию", - говорится в сообщении.

СБУ также зафиксировала организованные спецслужбами РФ кибератаки двумя разновидностями вируса типа PSCrypt. Правоохранители установили, что после открытия приложения на пораженный компьютер загружался вредоносный файл. Он проводил шифрование дисков и размещал на рабочем столе информацию о необходимости оплаты средств для их дешифровки через анонимные электронные счета. В большинстве случаев указанные фишинговые электронные письма поступали через российские почтовые серверы.

Отмечается, что благодаря своевременному реагированию удалось предотвратить, локализовать и нейтрализовать эти масштабные кибератаки.