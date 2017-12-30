В Харькове неизвестный захватил заложников в здании Укрпочты, - СМИ

В Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение Укрпочты с находящимися внутри людьми. Об этом сообщает Украинская правда.
На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.
В полиции Харькова официально инцидент не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.
В свою очередь спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения Укрпочты, внутри есть люди.
"По предварительной информации, мужчина в помещении Укрпочты сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.
На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.