В Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение Укрпочты с находящимися внутри людьми.

Об этом сообщила Украинская правда.















На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

В полиции Харькова официально инцидент не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.

Спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения Укрпочты, внутри есть люди.

"По предварительной информации, мужчина в помещении Укрпочты сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.

Полиция Харьковщины прокомментировала захват неизвестным отделения Укрпочты в Харькове. Как говорится на странице ведомства в Facebook, о происшествии оператору "102" сообщил мужчина, жена которого работает в данном заведении. Сейчас информация проверяется сотрудниками полиции.



"Сообщение о том, что в отделение Укрпочты, расположенное на улице Шевченко, вошел мужчина в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14-40. Для выяснения обстоятельств происшествия по указанному адресу выехали руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Проверка продолжается. О ее результатах будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Напомним, по данным Нацполиции, уровень преступности в 2017-м не изменился, но раскрываемость повысилась.