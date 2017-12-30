АТО: враг трижды обстреливал позиции украинских защитников

Военнослужащие Вооруженных сил Украины на провокации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня

В течение сегодняшнего дня - с полуночи и до 18:00 - российско-оккупационные группировки совершили три прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении, на Приазовье, захватчики провоцировали наших защитников на огонь в ответ. Вблизи Водяного, в обед, из неподконтрольной украинскому правительству Саханки наши позиции обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Впоследствии враг активизировался в районе Павлополя. По оборонным укреплениям у этого прифронтового населенного пункта агрессор из временно оккупированного Набережного дважды вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины на провокации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня.

На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано.

Напомним, украинским военным все-таки повысят денежные выплаты.