Из захваченного отделения Укрпочты в Харькове вывели женщин и детей

Из захваченного отделения Укрпочты в Харькове вывели трех женщин и двух детей, мужчины остаются в заложниках.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

"Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это трое женщин и двое детей", - написал Цеголко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Геращенко рассказал о происходящем в Харькове

По информации местных СМИ, в заложниках все еще остаются мужчины.

Напомним, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение Укрпочты с находящимися внутри людьми.