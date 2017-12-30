Захватчик заложников на почте в Харькове ведет себя адекватно, - Шкиряк

Мужчина, захвативший заложников в почтовом отделении в Харькове, идет на контакт с переговорщиками. На данный момент общение силовиков с ним продолжается.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Сейчас он не ведет себя агрессивно и общается с переговорщиками довольно адекватно. Более того, по последней информации, он не исключает возможности добровольно сдаться правоохранителям, на что мы и будем надеяться", - сообщил он.

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Как передает "Громадське", к месту происшествия прибыл спецназ полиции "КОРД", также подъехали несколько автомобилей скорой помощи. "Спецназовцы" имеют при себе щиты, они уже подошли к зданию почты. Их около десятка.

Напомним, из захваченного отделения Укрпочты в Харькове вывели женщин и детей.