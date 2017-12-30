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Главная » Страна » В детсаду Нежина серьезно отравились малыши

В детсаду Нежина серьезно отравились малыши

В детсаду Нежина серьезно отравились малыши
Скорая помощь / Фото: Visnyk.lutsk

Заведено уголовное дело

30.12.17 112
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В Черниговской области прокуратура расследует обстоятельства отравления воспитанников детского сада в Нежине, сообщает пресс-служба прокуратуры области. 

Согласно сообщению, Нежинская местная прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в период с 22 по 28 декабря 2017 года в инфекционное отделение Нежинской городской больницы имени Николая Галицкого с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы пять воспитанников детского сада №12 города Нежин. 

Ювенальные прокуроры местной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовному производству. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия с целью установления обстоятельств заболевания малолетних и состояния выполнения работниками дошкольного учреждения предусмотренных законом обязанностей по охране жизни воспитанников. Продолжается расследование.

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