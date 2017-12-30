В Харькове на окружной дороге произошло очередное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В результате аварии трое человек погибли на месте, двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает полиция Харьковщины в Facebook.



"30 декабря около 01:30 на окружной дороге Харьков-Должанский произошло столкновение автомобиля БМВ с автомобилем ВАЗ. В результате происшествия водитель и пассажир БМВ доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и 2 пассажира ВАЗ от полученных повреждений погибли на месте", – говорится в сообщении.

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Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают личность пассажира БМВ и одного из погибших пассажиров ВАЗ, а также все обстоятельства совершения ДТП.