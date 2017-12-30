В Харькове силовики освободили заложников и задержали захватчика отделения Укрпочты

В Харькове силовики освободили заложников и задержали злоумышленника, который захватил отделение Укрпочты.
Об этом написала глава Харьковской ОГА Юлия Светличная в Facebook.
"Ситуация с захватом отделения Укрпочты решена. Люди освобождены! Блестящая спецоперация СБУ и МВД. Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия. Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики", - написала Светличная.
Напомним, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение Укрпочты с находящимися внутри людьми.
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