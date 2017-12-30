Глава МВД Арсен Аваков обнародовал фото мужчины, державшего заложников на почте в Харькове. На снимке видно, что у него на голове рана, а лицо залито кровью.
Фото министр опубликовал в своем Twitter.
Фото: Twitter Арсена Авакова
По словам министра, в задержании участвовали оперативники уголовного розыска Национальной полиции.
Задержанному грозит 15 лет заключения.
Напомним, ранее сегодня в Харькове неизвестный забаррикадировался в здании отделения Укрпочты, захватив в заложники девять взрослых и двух детей. По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть удерживаемых людей - двух детей и трех женщин.
Позже стало известно, что силовики освободили заложников и задержали преступника.
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