Новый этап переговоров по обмену пленными стартует 10 января

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трехсторонняя контактная группа начнет новый этап переговоров об обмене украинских заложников на боевиков ОРДЛО 10 января.



Об этом глава государства сообщил во время посещения освобожденных украинских военных в Киевском военном госпитале, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Хочу сказать, что я уже поручил своим советникам, представителям в ТКГ, чтобы они немедленно организовали встречи и продолжение переговоров. Могу сказать, что 10 числа у нас состоится первая встреча. Чтобы мы на этой волне не останавливались. Я чувствую, как сложно им (заложникам, - ред.) сейчас", - заявил Порошенко.

Президент попросил военных оказывать всяческую поддержку украинцам, которые до сих пор остаются в заложниках у боевиков: писать письма, общаться с их родными.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.



Как писал "Фокус", 14 человек из 73 освобожденных заложников не получат материальную помощь.