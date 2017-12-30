Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Новый этап переговоров по обмену пленными стартует 10 января
Освобождение заложников Кремля

Новый этап переговоров по обмену пленными стартует 10 января

Новый этап переговоров по обмену пленными стартует 10 января
Украинские пленные в Донбассе / Фото: Интерфакс

Во вражеских застенках – еще много украинцев

30.12.17 247
200

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трехсторонняя контактная группа начнет новый этап переговоров об обмене украинских заложников на боевиков ОРДЛО 10 января.

Об этом глава государства сообщил во время посещения освобожденных украинских военных в Киевском военном госпитале, которое транслировал телеканал "112 Украина". 

"Хочу сказать, что я уже поручил своим советникам, представителям в ТКГ, чтобы они немедленно организовали встречи и продолжение переговоров. Могу сказать, что 10 числа у нас состоится первая встреча. Чтобы мы на этой волне не останавливались. Я чувствую, как сложно им (заложникам, - ред.) сейчас", - заявил Порошенко. 

Президент попросил военных оказывать всяческую поддержку украинцам, которые до сих пор остаются в заложниках у боевиков: писать письма, общаться с их родными. 

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

Как писал "Фокус", 14 человек из 73 освобожденных заложников не получат материальную помощь.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
АТО: враг трижды обстреливал позиции украинских защитниковКарта военных действий в зоне АТО на 30 декабряНовогоднее перемирие: один боец погиб, двое – ранены

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых влиятельных украинцев 11860
  2. Никуда не денетесь. Что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка 10924
  3. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 11622
  4. Дать в морду революции. Кому захотелось кофе на Крещатике 11995
  5. Донбасс и абрикосы. Любовь Якимчук об украинском Луганске и фагоцитах в "серой зоне" 3034
  6. Разбор полётов. Как MedGoblin борется за умы врачей и здоровье пациентов 5129
  7. Школы сегодня устроены так, чтобы выпускать солдат и священников, — Николя Садирак 2164
  8. "Я устала от глобальной ненависти". ONUKA о новом сингле и будущем альбоме Mozaïka 6502
  9. На живой воде. Как Христина Соловий отозвалась на зов предков 3397
  10. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 7142
  1. Украинским военным все-таки повысят денежные выплаты 20365 / 21187
  2. Не дразните гусей. Что означает для Украины победа Нафтогаза над Газпромом 6098 / 7054
  3. Украинцы задолжали за коммуналку 27 миллиардов гривен 3128 / 5135
  4. Рева назвал дату перерасчета пенсий украинских военных 2264 / 6194
  5. В Харькове - очередное ужасное ДТП 2157 / 2471
  6. Эксперт сравнил американский и российский военный флот 2046 / 9138
  7. Из захваченного отделения Укрпочты в Харькове вывели женщин и детей 1700 / 1799
  8. Выбор оленя. Зачем смотреть фильм "Убийство священного оленя" накануне Нового года 1576 / 1699
  9. Последние "Звездные войны" собрали в мировом прокате более 4 млрд долларов 1064 / 1380
  10. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 983 / 3937
  1. Украинским военным все-таки повысят денежные выплаты 65 / 21187
  2. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 15 / 3937
  3. Украинцы задолжали за коммуналку 27 миллиардов гривен 14 / 5135
  4. Очень актуальное искусство. 10 событий, которыми запомнится 2017 год, в картинах классиков 12 / 1309
  5. Откройте глаза. Как невидимые гориллы спасают Украину 7 / 1842
  6. Школы сегодня устроены так, чтобы выпускать солдат и священников, — Николя Садирак 6 / 2164
  7. Из захваченного отделения Укрпочты в Харькове вывели женщин и детей 6 / 1799
  8. Рева назвал дату перерасчета пенсий украинских военных 6 / 6194
  9. Последние "Звездные войны" собрали в мировом прокате более 4 млрд долларов 4 / 1380
  10. Американская разведка спрогнозировала ситуацию в Украине в 2018 году 4 / 10186
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.