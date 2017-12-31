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Президент одобрил продление моратория на продажу земли

Президент одобрил продление моратория на продажу земли
Фото: supersadovnik.net

Отсрочка будет действовать один год

31.12.17 913
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Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положення" Земельного кодекса Украины", принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства от 30 декабря.

Документом продлевается срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения на один год. 

"Реализация Закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения", - сказано в сообщении. 

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. 

Напомним, 7 декабря Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года. 

За принятие законопроекта №7350 "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель" за основу и в целом проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. 

В документе отмечается, что продление моратория на продажу сельхозземель на один год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты. 

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине уже 16 лет. 

Собственниками земли в Украине сегодня являются только физические лица, которые сейчас фактически лишены права распоряжаться ею. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендованную землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует. 

При этом МВФ рекомендует Украине открыть рынок земли. По расчетам Фонда, запуск рынка земли в Украине и принятие соответствующего законодательства позволит раскрыть значительный потенциал для экономического роста, а также обеспечит существенные доходы государства, включая налоговые поступления.

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