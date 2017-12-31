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Суд арестовал директора Николаевского аэропорта

Суд арестовал директора Николаевского аэропорта
Фото: depo.ua

Судья избрала для Михаила Галайко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога 2,5 млн грн  

31.12.17 134
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Судья Заводского районного суда Николаева Зинаида Сухаревич избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн для директора коммунального предприятия "Николаевский международной аэропорт" Михаила Галайко, которого задержали во время передачи неправомерной выгоды председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко.

Как передает УНИАН, представитель обвинения, прокурор Артем Демида, ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. 

Защитник руководителя предприятия просил избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, ссылаясь на плохое самочувствие подзащитного. 

Выслушав стороны, судья постановил взять директора аэропорта под стражу. 

Напомним, полиция поймала на взятке директора Николаевского аэропорта.

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