С сегодняшнего дня начал действовать безвиз с ОАЭ

Теперь украинцы могут путешествовать в Объединенные Арабские Эмираты без виз сроком до 30 дней с биометрическими паспортами

31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, отныне граждане Украины могут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней с биометрическими паспортами.

Ранее МИД сообщал о проведении переговоров еще с 20 странами о внедрении безвизового режима.

Напомним, Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме во время визита Петра Порошенко в Дубай.