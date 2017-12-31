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В Киеве в новогоднюю ночь метро и наземный транспорт будут работать на 3 часа дольше

В Киеве в новогоднюю ночь метро и наземный транспорт будут работать на 3 часа дольше
Фото: flickr.com/photos/wallacefsk

Фуникулер на Подоле будет работать круглосуточно

31.12.17 187
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В Киеве в новогоднюю ночь работа метрополитена и наземного транспорта будет продлена на три часа. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На период новогодних и рождественских праздников в работу наземного общественного транспорта столицы внесены изменения.

В частности, с 20:00 31 декабря 2017 года до 03:00 1 января 2018 года, 1 января 2018 года с 14:00 до 21:00, а также 7 января 2018 года с 12:00 до 15:00 троллейбусы маршрута №6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская"; троллейбусы маршрута №16 будут курсировать от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы маршрута №18 будут курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

В то же время автобусы маршрутов №24, №114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.

Фуникулер с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года будет работать круглосуточно.

Кроме того, 1, 6, 7, 8 января 2018 года работа общественного транспорта организована по расписанию выходного дня с изменениями, а 2, 3, 4 и 5 января 2018 года – по расписанию рабочего дня с изменениями.

Также в новогоднюю ночь до 5 часов утра будет продлена работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: №150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 226, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 548, 586.

Все изменения в расписании общественного транспорта можно посмотреть на официальном сайте КП "Киевпасстранс" в разделе "Пассажирам – Маршруты и расписание движения".

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