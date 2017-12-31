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Видео Климкин перечислил главные достижения украинской дипломатии в 2017 году

<span class="label red">Видео</span> Климкин перечислил главные достижения украинской дипломатии в 2017 году
Павел Климкин / Фото: УНИАН

 В уходящем году отмечалось 100-летие украинской дипломатии

31.12.17 73
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Министр иностранных дел Павел Климкин назвал введение Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины и освобождение украинских заложников из плена контролируемых Россией боевиков на Донбассе главными достижениями дипломатии в 2017 году. Об этом глава МИД сказал в видеообращении на своей странице в YouTube.

"Это был год особых эмоций, в том числе очень положительных эмоций. Я вспоминаю лица украинцев, которые 11 июня первый раз пересекали границу Европейского Союза, без виз. Я вспоминаю рукопожатие с Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым после их освобождения. Вспоминаю лица наших освобожденных пленников. Нам нужно больше таких положительных эмоций. Нам нужно больше такого драйва в будущем", – сказал Климкин.

Он также поблагодарил украинских дипломатов за работу в 2017 году.

"И для нас, для дипломатов, это также был особый год – 100 лет украинской дипломатии. И я хочу поблагодарить, искренне поблагодарить каждого члена нашей замечательной дипломатической команды, но также всех, кто работал с нами, друзей дипломатии, ради того, чтобы нам удалось сделать очень много в этом (2018) году. Работаем так же в следующем году", – отметил Климкин.

"Александр Шульгин – первый глава нашего дипломатического ведомства, некогда в 1930 году в Париже, в изгнании написал: "Когда Украина будет свободной, она будет членом Европейского Союза, поскольку он будет существовать", - добавил глава МИД. Он отметил, что слова Шульгина звучат как завещание.

Напомним, 11 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны.

27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

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