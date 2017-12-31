Под Крымским подорвался и ранен украинский боец

Возле Крымского Луганской области в результате подрыва неустановленного взрывного устройства получил ранения один украинский военнослужащий. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.
"Военный был оперативно эвакуирован в военный мобильный госпиталь. Сейчас его жизни ничто не угрожает", – сказал Мотузяник.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карта военных действий в зоне АТО на 31 декабря
В то же время он уточнил, что в результате вражеских обстрелов 30 декабря ни один украинский защитник не пострадал. За сутки в зоне АТО боевики совершили четыре обстрела украинских позиций по всей линии разграничения.