Захватившего отделение почты в Харькове, арестовали на два месяца

Нарушителю грозит от 7 до 15 лет

Суд Харькова арестовал на 60 суток (до 27 февраля) без возможности внесения залога Владимира Безуха, который захватил отделение Укрпочты и взял в заложники 11 человек. Об этом сообщила судья в ходе заседания, передает 112 Украина.

Суд удовлетворил ходатайство обвинения взять Владимира Безуха под стражу без возможности залога на 60 суток.

Напомним, днем ​​30 декабря в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" мужчина захватил отделение Укрпочты. В помещении Укрпочты находились 11 человек, в том числе и двое детей, которых в несколько этапов удалось освободить.

По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет.

По итогам шестичасовой спецоперации из помещения захваченного здания Укрпочты были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.

Человек, захвативший отделение Укрпочты в Харькове, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, и, по всей вероятности, нуждается в помощи психиатров.