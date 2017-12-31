АТО: предновогодний день прошел без нарушений режима прекращения огня

По состоянию на 18:00 31 декабря вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела

Предновогодний день в районе проведения антитеррористической операции прошел без нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 31 декабря вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела.

Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей.

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Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.