В Чехии в соборе Святого Вита, который является главным собором страны, новогоднюю елку нарядили в цвета украинского флага, украсив самодельными игрушками с названиями оккупированных городов Донбасса. Об этом в Twitter написал украинский посол в стране Евгений Перебийнис.
"Прага. Главный собор в Чехии – собор Святого Вита. Рождественская елка в цвета украинского флага. Вместо украшений – названия городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за вашу поддержку! Они будут освобождены. Слава Украине! С Новым Годом!", – написал он.
Звездочки на пражской елке
Фото: twitter.com/YPerebyinis
Прага. Головний собор Чехії - Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас - назви українських міст на Донбасі, окупованих росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком! pic.twitter.com/xmlYYrzg9g— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 31 декабря 2017 г.