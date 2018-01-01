Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам и поздравил их с Новым годом.

Дорогие украинцы!

Прежде всего, давайте вместе порадуемся за наших соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Слава Богу, накануне праздников их удалось-таки вырвать из вражеских застенков.

С глубоким уважением поздравляем украинских воинов. Они надежно держат оборону на восточных рубежах. А мы и в дальнейшем будем укреплять новую армию – нашу гордость и нашу славу.

Сквозь искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом – Украина... А грабителя, который разорил наш дом – наступит время – прогоним и накажем.

Шлю искренние праздничные поздравления нашим международным партнерам. Соединенные Штаты недавно обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала Канада и другие страны. Евросоюз продлил санкции против страны-агрессора.

И будто под елку легло решение Стокгольмского арбитража. Оно защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта девятого года.

Еще раз поздравляю сотни тысяч украинцев, которые уже воспользовались безвизовым режимом. И миллионы, которым он еще пригодится. И всех нас – с уверенным и бесповоротным движением в Европу. Еще прошлогодней праздничной ночью мы только загадывали желание о безвизе, и вот оно исполнилось.

Пусть и не без ошибок, но мы движемся вперед. После нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходим к восстановлению и развитию.

За все, чего достигла страна – огромное спасибо каждому из вас. Это результат совместной работы.

В новом году правительство должно ускорить темпы роста. Необходимо повышение уровня жизни, ощутимое для большинства украинский. И это нам по силам.

Как президент – обеспечу политические условия, необходимые для экономического подъема. У тех, кто хочет поджечь дом изнутри – следует забирать спички. А по тем, кто будет нападать на нас извне - наоборот, открывать огонь. И как зеницу ока беречь наше единство.

Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы – наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас.

Желаю гражданам Украины и украинцам всего мира мира, счастья, благополучия!

С Новым годом!

Слава Украине!