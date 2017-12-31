Украинские военные поздравили украинцев с Новым годом и пожелали всем мира, здоровья и силы.
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Видео Бойцы ВСУ с фронта поздравили украинцев с новогодними праздниками
Скриншот: youtube / Ukrainian military TV
Следующий Новый год нужно встретить дома
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