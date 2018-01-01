Под Новый год в зоне АТО ранен украинский военный

Минувшие сутки в очередной раз доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями относительно новогодне-рождественского перемирия.

Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В общем, за минувшие сутки, российско-террористические войска 7 раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение. Он доставлен в военный госпиталь и ему предоставлена врачебная помощь.

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На Луганском направлении захватчики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, а из стрелкового оружия оккупанты провоцировали наших защитников в районе Станицы Луганской.

На Донецком направлении в ночное время противник из стрелкового оружия и гранатометов неоднократно обстреливал наши оборонительные укрепления у Верхнеторецкого. На Приазовье враг из минометов различных калибров грубо нарушал перемирие у Гнутово и Широкино. А неподалеку Водяного - вел огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

Напомним, новый этап переговоров по обмену пленными стартует 10 января.