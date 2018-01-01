Наштамповали. Важнейшие законы 2017 года

Пенсионная реформа

С 1 октября 2017-го в Украине заработала пенсионная реформа. Именно она стала главным проектом премьер-министра Владимира Гройсмана, который активно лоббировал её принятие в Верховной Раде. В правительстве реформу так и назвали "пенсионная реформа правительства Гройсмана". По ней уже пересчитали пенсии более 10 млн пенсионерам. Размер минимальной повысили на 11% - до 1452 грн вместо 1312 грн. Кроме этого, реформа предусматривает увеличение страхового стажа. Теперь с 2018 до 2028 годы в 60 лет на пенсию выйдут украинцы, у которых есть 25 лет страхового стажа. После 2028-го, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно будет 35 лет стажа. Недостающий стаж, но не более двух лет, можно будет "докупить". Их покупка, по подсчетам Фокуса, обойдется в 30 тыс. грн (17 тыс. грн – первый год, 13 тыс. грн – второй). Еще одно изменение пенсионной реформы в том, что теперь пенсии работающих пенсионеров не облагаются 15% налогом, как это было с марта 2015 года.

Медицинская реформа

Одной из самых главных и масштабных реформ, которую Верховная Рада поддержала в 2017 году, стала медицинская. Найти нужные голоса для её поддержки и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун с командой не могли больше двух лет. В день голосования уверенности, что реформу примут, ни у её противников, ни у сторонников тоже не было. Самая главная новация медреформы – принцип "деньги идут за пациентом". Теперь система финансирования медучреждений меняется в корне – вместо финансирования больниц и клиник государство будет выделять деньги непосредственно на оплату медицинских услуг каждому конкретному человеку. Кроме этого, пациент сам решает, в какой больнице ему лечиться – фраза "поликлиника по месту прописки" согласно новой медреформе остается в прошлом. Вместе с больницей граждане вольны сами выбирать и лечащего врача – семейного доктора. С ним пациенты должны каждый год заключать контракт. Первичная, экстренная, паллиативная медпомощь, а также медпомощь детям до 16 лет и беременным теперь будет полностью финансироваться из госбюджета.

Реформа образования

Одной из самых главных и масштабных реформ, которую Верховная Рада поддержала в 2017 году, стала медицинская

Еще одну масштабную реформу в 2017 году запустили в сфере образования. Профильный министр Лилия Гриневич концепцию "новой украинской школы" лоббирует третий год. Её суть в том, что с нового учебного года первоклассники будут учиться в школе 12 лет. Их разделили на три периода: 4 года начальной школы, 5 лет базовой и 3 года профильной. Последнюю разделили на академические и профильные лицеи. Академические будут готовить старшеклассников к поступлению в ВУЗы, в то время как в профильных дети смогут получить первую профессию. Самым скандальным пунктом нового образовательного закона стал язык обучения. Для Украины этот аспект вылился в международные скандалы. Министерства иностранных дел Венгрии и Румынии остались недовольны тем, что теперь украинские школьники будут учиться на языке национальных меньшинств только до 5 класса. После все обучение будет исключительно на украинском. При желании представители нацменьшинств смогут изучать свой язык отдельным классом. Но такой вариант не понравился венграм и румынам, тут же заявившим о притеснении прав венгров и румын в Украине. Несмотря на это, президент Петр Порошенко закон подписал и в конце сентября он вступил в силу.

Закон о запрете "маски-шоу"

Небольшой победой в 2017 году может похвастаться правозащитное сообщество Украины. В начале декабря вступил в силу закон о запрете "маски-шоу" во время обысков. В первую очередь документ направлен на то, чтобы обеспечить предпринимателям право на законные обыски. "Этот закон для того, чтобы мы могли предотвращать действия недобросовестных полицейских. Этим законом стимулируем бизнес к адекватному развитию", - объяснил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Теперь бизнесмены имеют право записывать на аудио- и видеоносители процесс обысков, а правоохранители не имеют права не допустить сторону защиты к обыску. Кроме того, фиксировать на видео нужно не только обыски, но и процесс получения в суде разрешения на их проведение. Одним из основных новшеств закона стал запрет изъятия жестких дисков, компьютеров и мобильных телефонов – всю информацию с них силовики теперь будут копировать.

Закон об электронных доверительных услугах

Еще один шаг навстречу интеграции Украины в информационное пространство Евросоюза сделали депутаты принятием в октябре прошлого года закона об электронных доверительных услугах. Документ предусматривает введение таких понятий, как "электронная идентификация", "электронная подпись" и "электронная печать". Действовать нововведения начнут с ноября 2018 года.

"Закон облегчает трансграничное использование онлайн-услуг, создает условия для безопасной электронной идентификации и аутентификации, а также взаимного признания ключевых компонентов цифровых услуг, таких как электронная идентификация, электронные подписи, электронные документы и услуги, определяет основные принципы государственного регулирования в сферах электронных доверительных услуг и электронной идентификации", - объяснили в пресс-службе главы государства.

Закон об украиноязычных квотах на телевидении

В 2017 году на кинематограф из госбюджета выделили 515 млн грн, в 2018-м сумму планируют увеличить в два раза

С середины октября в Украине заработал закон, устанавливающий языковые квоты на телевидении. "Благодарю представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в украинские медиа", — прокомментировал нововведение президент Петр Порошенко.

Теперь украиноязычный продукт на общенациональных телеканалах с 7:00 до 22:00 составляет не менее 75%. У местных телерадиокомпаний этот показатель отличается — не меньше 60%. Для телекомпаний, которые вещают на языках коренных народов, процент использования украинского языка в эфире может составлять всего 30%. Закон обязывает переводить на украинский язык все фильмы и передачи, снятые после 1 августа 1991 года. Тот продукт, который по закону можно транслировать не на государственном языке, обязательно должен сопровождаться украинскими субтитрами.

Украинские кинопроизводители получат налоговые льготы

Количество отснятых фильмов украинского производства в следующем году может значительно увеличиться. Все благодаря принятым в начале ноября законам, отменяющим налог на добавленную стоимость для украинских кинопроизводителей. Кроме этого больше не будет таможенных пошлин на ввоз кинопродукции в Украину. Льготы будут действовать 5 лет —до 2023 года. По словам президента Петра Порошенко, такой шаг навстречу отечественному кинопроизводителю — продолжение поддержки производства национальных фильмов в Украине. В 2017 году, например, на кинематограф из госбюджета выделили 515 млн грн, в 2018-м сумму планируют увеличить в два раза.

По данным главы государства, в 2016 году количество зрителей украинского кино было 900 тыс. По итогам 2017 года этот показатель, вероятно, будет еще больше, ведь украинцы сняли 27 фильмов, финансирование которых выделили из госбюджета. Три картины будут бороться за "Оскар".

Закон об инклюзивном образовании

В мае 2017 года Верховная Рада голосами 297 депутатов поддержала законопроект "О внесении изменений в закон "Об образовании", касающиеся"доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам". Через две недели после этого президент Петр Порошенко своей подписью запустил закон в действие. Инклюзивное образование обязывает руководство школы принимать на учебу детей с инвалидностью наравне с остальными учащимися. По данным главы государства, таких "особых детей" в Украине около 10%. Теперь их родители смогут выбрать любую удобную для них школу, не боясь, что ребенка в нее не примут.

Инициатор и лоббист закона – первая леди Марина Порошенко. Благодаря супруге главы государства в нескольких областях Украины уже появились инклюзивно-ресурсные центры. На следующий год из бюджета планируют выделить 500 млн грн на реконструкцию и строительство новых учебных заведений с учетом потребностей детей с инвалидностью.

Закон о реинтеграции Донбасса

Наибольшей неожиданностью в 2017 году для украинских депутатов стало принятие в первом чтении проекта Избирательного кодекса

В октябре прошлого года президентский план о реинтеграции Донбасса в Верховной Раде в первом чтении поддержали 233 народных депутата. Отдельные парламентские фракции жестко раскритиковали документ, назвав его "капитуляционным", и отказались голосовать за законопроект. Депутаты были против использования в украинском законодательстве фразы "Минские соглашения", аргументируя это тем, что подобные действия де-юре легитимируют руководителей террористических "ДНР" и "ЛНР". Законопроект предусматривает признание России страной-агрессором, отдельные территории Донецкой и Луганской областей определяет оккупированными, а в случае введения военного положения контроль на этих территориях будет осуществлять Объединенный оперативный штаб ВСУ при руководстве Генштаба, а не СБУ, как сейчас. Кроме этого, термин АТО больше употреблять к событиям в ОРДЛО не будут.

Подготовку документа ко второму чтению в парламенте всячески затягивают, объясняя это тем, что принятие документа в целом может сорвать обмен пленными. Но в кулуарах депутаты делятся, что основная проблема в другом. Просто парламентарии не могут найти компромисс едва ли не по всем пунктам законопроекта.

Закон о выборах

Наибольшей неожиданностью в 2017 году для украинских депутатов стало принятие в первом чтении проекта Избирательного кодекса. В кулуарах парламента многие депутаты признаются, что даже те, кто голосовал "за", на самом деле не особо поддерживают документ. Мол, голосовали для создания позитивного имиджа в глазах избирателя, будучи уверенными, что голосов на принятие в первом чтении не наберется. В итоге в момент голосования документ поддержали ровно 226 депутатов – минимально необходимое количество для положительного решения.

Главное нововведение законопроекта — отмена мажоритарной избирательной системы. Вместо неё хотят ввести голосование по открытым партийным спискам. Если во втором чтении Верховная Рада найдет нужное количество голосов, то следующие выборы пройдут по новому принципу. Авторы кодекса предлагают разделить Украину на 27 региональных округов, в каждом из которых партии предложат свои списки кандидатов. В день выборов избиратель получит два бюллетеня – одним будет голосовать за партию, вторым – за кандидата от этой партии, которого он хочет видеть в парламенте. Таким образом, люди будут сами решать, кто станет депутатом от понравившейся им партии, а не партийные боссы, как это делается до сих пор.