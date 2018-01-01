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Ситуация на Донбассе

АТО: Новый год оккупанты отметили обстрелами украинцев

АТО: Новый год оккупанты отметили обстрелами украинцев
Фото: Минобороны

Ранен украинский боец

01.01.18 105
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Хотя в праздничные дни напряжение вдоль линии соприкосновения сторон значительно ослабло, однако силы оккупанта продолжали практику провокационных обстрелов позиций украинских защитников, в частности, из запрещенных минскими соглашениями минометов. 

Всего за прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел 7 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. 

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. 

В результате вражеских обстрелов в районе Верхнеторецкого получил ранения один украинский военнослужащий. Он был доставлен в военный госпиталь и ему предоставлена врачебная помощь. 

Луганское направление 

Как заявил сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, здесь зафиксированы 2 огневые прицельные провокации врага. 

Вечером состоялся непродолжительный обстрел позиций защитников Станицы Луганской из стрелкового оружия. А уже перед самым Новым годом почти 40 минут противник изрядно досаждал украинским защитникам на подступах к Луганскому. Пророссийские наемники выпустили здесь по нашим опорным пунктам шестнадцать 82-мм снарядов, сопровождая минометный огонь стрельбой из пулеметов и гранатометов. 

Попытки боевиков спровоцировать наших военнослужащих на ответный огонь закончились провалом. 

Мир еще раз имел возможность убедиться, что Вооруженные Силы Украины четко придерживаются взятых обязательств по обеспечению новогодне-рождественского прекращения огня. 

Донецкое направление 

Здесь российско-оккупационные силы нарушали режим тишины 5 раз. Каждый раз враг осуществлял прицельные обстрелы. Незаконные вооруженные формирования активизировались здесь в вечернее время. 

Особенно активными они были недалеко от Верхнеторецкого. Тяжелое вооружение при этом противник не применял, однако, начиная с 22 часов и почти до окончания суток, с незначительными перерывами противник вел огонь из полного спектра пехотного вооружения. 

На подступах к Широкино захватчик выпустил по оборонительным укреплениям нашего войска 6 минометных снарядов 82-го калибра и обстрелял наши позиции из гранатометов. Но особенно коварные действия со стороны российско-оккупационных войск произошли под Гнутово. Там, за час до Нового года боевики открыли огонь из 120-ти и 82-мм минометов, выпустив всего 6 снарядов. Также довольно длительным был и вечерний вражеский обстрел из стрелкового вооружения в сторону защитников Водяного. 

Украинские защитники воздержались от организации огневого отпора в ответ на преступные провокации оккупанта.

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