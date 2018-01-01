Женщина вела дело о гибели своей сестры. Ранее она сталкивалась с угрозами со стороны родственников и друзей виновника аварии

Юристку Ирину Ноздровскую нашли мертвой.

"В борьбе за правду погибла Ирина Ноздровская", - написал на своей странице в Facebook председатель ОО "Национал-патриотическое движение Украины" Михаил Ковальчук.

Как сообщили активистам в полиции, тело женщины нашли в реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры в результате ДТП. Ранее она сталкивалась с угрозами со стороны родственников и друзей виновника аварии. У нее осталась несовершеннолетняя дочь.

Авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда. После двух лет судебных разбирательств суд в Обухове приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. Ирина Ноздровская лично вела дело своей сестры в суде.



27 декабря защита виновника ДТП Дмитрия Россошанского в Апелляционном суде Киевской области почти добилась его освобождения из-под стражи по амнистии. Однако суд постановил отправить дело в суд первой инстанции и продлил ему арест на 60 суток.

Ноздровская последний раз выходила на связь в пятницу, 29 декабря. Впоследствии было объявлено о ее исчезновении.