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Главная » Страна » Вступил в силу закон о продлении моратория на продажу земли

Вступил в силу закон о продлении моратория на продажу земли

Вступил в силу закон о продлении моратория на продажу земли
supersadovnik.net

Отсрочка будет действовать один год

01.01.18 247
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В Украине вступил в силу закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственной земли до 1 января 2019 года. 

7 декабря Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.  

За принятие законопроекта №7350 "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель" за основу и в целом проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.  

В документе отмечается, что продление моратория на продажу сельхозземель на один год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты.  

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине уже 16 лет.  

Собственниками земли в Украине сегодня являются только физические лица, которые сейчас фактически лишены права распоряжаться ею. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендованную землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.  

При этом МВФ рекомендует Украине открыть рынок земли. По расчетам Фонда, запуск рынка земли в Украине и принятие соответствующего законодательства позволит раскрыть значительный потенциал для экономического роста, а также обеспечит существенные доходы государства, включая налоговые поступления.

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