Вступил в силу закон о продлении моратория на продажу земли

Отсрочка будет действовать один год

В Украине вступил в силу закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственной земли до 1 января 2019 года.

7 декабря Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

За принятие законопроекта №7350 "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель" за основу и в целом проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В документе отмечается, что продление моратория на продажу сельхозземель на один год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине уже 16 лет.

Собственниками земли в Украине сегодня являются только физические лица, которые сейчас фактически лишены права распоряжаться ею. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендованную землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.

При этом МВФ рекомендует Украине открыть рынок земли. По расчетам Фонда, запуск рынка земли в Украине и принятие соответствующего законодательства позволит раскрыть значительный потенциал для экономического роста, а также обеспечит существенные доходы государства, включая налоговые поступления.