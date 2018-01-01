С сегодняшнего дня начали действовать льготы на ввоз электромобилей в Украину

Импорт авто до конца года освобождается от уплаты НДС – 16,8% и акцизного сбора – 109 евро

С 1 января 2018 года электромобили можно ввозить в Украину из-за границы без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза.



Соответствующий закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (№ 2245-VIII), обнародованный в газете Верховной Рады "Голос Украины" 30 декабря, вступил в силу с 1 января 2018 года.

"Временно, до 31 декабря 2018 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и по поставке на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями … Временно, до 31 декабря 2018 года, освобождаются от налогообложения акцизным налогом операции по ввозу на таможенную территорию Украины и реализации на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями", - говорится в документе.

Ранее ввоз электромобилей облагался НДС в размере 16,8% и взимался акцизный сбор в размере 109 евро.

Напомним, импорт электромобилей по итогам января-ноября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 13% и составил 2274 штуки.

Налоговый комитет Верховной Рады разрабатывает законопроект по стимулированию развития в Украине сервисных станций для электромобилей.