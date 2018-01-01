По факту убийства Ноздровской открыто уголовное производство

Правоохранители нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской в реке села Демидов Вышгородского района Киевской области.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел на своей странице в Facebook.

"38-летняя жительница с. Демидов Вышгородского района, которая исчезла 3 дня назад, сегодня обнаружена бездыханной в местной реке. Для розыска женщины были задействованы полицейские Вышгородского отдела полиции и общественные активисты", - говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевщины Дмитрия Ценова.

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Ранее о гибели Ирины Ноздровской сообщил глава общественной организации Национал-патриотическое движение Украины Михаил Ковальчук.

Близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она исчезла на пути из Киева в село Демидов Вышгородского района. Юрист вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 году на смерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи. На момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.

Через два года после ДТП Ирина Ноздровская смогла добиться наказания для Россошанского - в конце мая 2017 суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.

Напомним, Киев передал Парижу "короля мошенников".