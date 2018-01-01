Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Полтысячи россиян уже сдали отпечатки пальцев на украинской границе

Полтысячи россиян уже сдали отпечатки пальцев на украинской границе

Полтысячи россиян уже сдали отпечатки пальцев на украинской границе
Фото: Pixabay

Всего в системе фиксации биометрических данных пограничники оформили более 2,7 тысячи человек

01.01.18 449
020

На границе России и Украины около 500 россиян прошли новую процедуру сбора биометрических данных.

С 1 января 2018 года она стала обязательной при пересечении украинской границы.

Как сообщили ТАСС в Государственной пограничной службе Украины, всего в системе фиксации биометрических данных пограничники оформили более 2,7 тысячи человек.

Напомним, 1 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел биометрический контроль при пересечении границы иностранными гражданами, включая россиян.

По новым правилам, граждане России, как и граждане других стран "группы риска", не смогут использовать обычный загранпаспорт. Попасть в страну теперь можно только по биометрическому паспорту. Кроме того, у россиян буду снимать отпечатки пальцев.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Украине введены новые правила пересечения границыС 1 января 2018 Украина вводит фиксацию биометрических данных граждан 70 государствЭкс-главу Росграницы посадили на девять лет

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Очень актуальное искусство. 10 событий, которыми запомнится 2017 год, в картинах классиков 1507
  2. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 5986
  3. Целую, Витя. Когда бывает стыдно 6758
  4. Не дразните гусей. Что означает для Украины победа Нафтогаза над Газпромом 9441
  5. Храмы моего Города. Что упускают туристы во Львове 3485
  6. Распушение чувствилищ. Как полюбить Венецию без фотоаппарата, телефона и путеводителя 2145
  7. Скрипач одесской национальности. Павел Верников об учителях, смехе и грусти 1824
  8. Сломать рамки. Как Роман Михайлов препарирует страх 1258
  9. Радиация времени. Главные сериалы декабря 1649
  10. Выбор оленя. Зачем смотреть фильм "Убийство священного оленя" 2130
  1. Наштамповали. Важнейшие законы 2017 года 2540 / 2949
  2. Украинским военным все-таки повысят денежные выплаты 2231 / 25222
  3. Япония упростила визовый режим для Украины 2091 / 2398
  4. С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий 2048 / 26245
  5. Зради та перемоги. Підсумки року від сільського аналітика 1823 / 5241
  6. В Украине введены новые правила пересечения границы 1658 / 1903
  7. С 1-го января в Украине вырастет минимальная зарплата 1634 / 1821
  8. Очень надоело враньё. Чего я жду от 2018 года 1430 / 2501
  9. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 1408 / 5986
  10. Давай, 2017, – вали уже від нас. А з тобою, 2018, давай домовимось зразу 1334 / 1377
  1. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 25 / 5986
  2. Зради та перемоги. Підсумки року від сільського аналітика 15 / 5241
  3. Очень надоело враньё. Чего я жду от 2018 года 13 / 2501
  4. Наштамповали. Важнейшие законы 2017 года 11 / 2949
  5. Давай, 2017, – вали уже від нас. А з тобою, 2018, давай домовимось зразу 9 / 1377
  6. Япония упростила визовый режим для Украины 4 / 2398
  7. В Украине хотят законом установить минимальную норму потребления газа для субсидии 3 / 12079
  8. В главном соборе Чехии елку нарядили в цвета украинского флага 3 / 348
  9. Украинским военным все-таки повысят денежные выплаты 3 / 25222
  10. Доллар до конца месяца может подняться до 30 грн 3 / 988
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.