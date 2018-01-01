Полтысячи россиян уже сдали отпечатки пальцев на украинской границе

Всего в системе фиксации биометрических данных пограничники оформили более 2,7 тысячи человек

На границе России и Украины около 500 россиян прошли новую процедуру сбора биометрических данных.

С 1 января 2018 года она стала обязательной при пересечении украинской границы.

Как сообщили ТАСС в Государственной пограничной службе Украины, всего в системе фиксации биометрических данных пограничники оформили более 2,7 тысячи человек.

Напомним, 1 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел биометрический контроль при пересечении границы иностранными гражданами, включая россиян.

По новым правилам, граждане России, как и граждане других стран "группы риска", не смогут использовать обычный загранпаспорт. Попасть в страну теперь можно только по биометрическому паспорту. Кроме того, у россиян буду снимать отпечатки пальцев.